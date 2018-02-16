NASA запускает секретные спутники связи

Американцы собираются запустить новые спутники, которые обеспечат связь даже во время ядерной войны. Как пишет Popular Mechanics, аппараты поколения AEHF (Advanced Extremely High Frequency) устойчивы к электронным помехам и могут посылать сигналы даже в условиях радиоактивного заражения. И именно на них надеется Пентагон, если произойдет худшее.

В случае начала ядерной войны атмосфера Земли наполнится излучающими электромагнитные волны заряженными частицами, которые сделают работу обычной связи невозможной. Вот тогда вся нагрузка ляжет на AEHF, которые обеспечат связь Белому дому даже в ядерную зиму благодаря специальной технологии.

Сейчас на геостационарной орбите находятся четыре аппарата AEHF. Пятый американцы запустят в 2019-м, а шестой еще через год. На эти цели уже выделено около $30 миллионов.

Параллельно США продолжат обновлять свой ядерный потенциал. В Пентагоне, по всей видимости, прорабатывают самый нежелательный сценарий обострения российско-американских отношений, о котором не любят вспоминать после холодной войны.