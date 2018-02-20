В России нашли замену украинским двигателям
В России начнется ремоторизация с украинских двигателей Д-436 на турбовентиляторный двигатель со смешением потоков SaM146 российско-французского производства. Заменой силового агрегата займется Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева, который собирает самолеты-амфибии Бе-200ЧС. Об этом сообщил РИА Новости начальник бюро технической и аналитической информации ТАНТК Андрей Сальников. "Мы предусматриваем ремоторизацию на двигатель SaM146… Работа ведется давно, проблем с двигателями у нас нет", – заявил он, добавив, что выбор двигателя для Бе-200 полностью зависит от заказчика.
Отметим, двигатели Д-436 устанавливаются на гражданские самолеты и производятся на запорожском заводе "Мотор Сич". В России их используют при сборке Ан-148 и "летающей лодки" Бе-200ЧС. Однако украинские власти запретили поставку данных силовых установок. Об этом 19 февраля во время круглого стола в Госдуме сообщил замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
Добавим, Бе-200 – российский самолет-амфибия, спроектирован в 1992 г. ТАНТК имени Бериева, однако до 2008 г. производился на Иркутском авиационном заводе. По ряду летно-технических характеристик "летающая лодка" не имеет аналогов в мире. Впервые прототип Бе-200ЧС поднялся в воздух 24 сентября 1998 года.
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