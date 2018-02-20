Российские военные не причастны к военному столкновению в Сирии

Раненные в ходе недавнего военного столкновения в Сирии россияне сейчас находятся в больницах, сообщается на официальном сайте МИД России. В ведомстве уточняют, что в инциденте "никаким образом не участвовали военнослужащие РФ и не применялись штатные технические средства". Однако среди погибших есть граждане России и стран СНГ. Кроме того, в результате конфликта пострадали десятки наших сограждан. "Им было оказано содействие для возвращения в Россию", – говорится в сообщении. К слову, о каком именно военном столкновении идет речь, на сайте МИД РФ не уточняется.