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В военном столкновении в Сирии погибли россияне

Фото: GLOBAL LOOK press/Ammar Safarjalani
Российские военные не причастны к военному столкновению в Сирии

Раненные в ходе недавнего военного столкновения в Сирии россияне сейчас находятся в больницах, сообщается на официальном сайте МИД России. В ведомстве уточняют, что в инциденте "никаким образом не участвовали военнослужащие РФ и не применялись штатные технические средства". Однако среди погибших есть граждане России и стран СНГ. Кроме того, в результате конфликта пострадали десятки наших сограждан. "Им было оказано содействие для возвращения в Россию", – говорится в сообщении. К слову, о каком именно военном столкновении идет речь, на сайте МИД РФ не уточняется. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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