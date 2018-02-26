ВКС РФ отомстили террористам в Сирии

Арабские СМИ: ВКС РФ отомстили за удар коалиции в Сирии, разбомбив базу с террористами под Дамаском

ВКС РФ ответили на удар коалиции по позициям сирийского ополчения и так называемой ЧВК "Вагнер" под Дейр-эз-Зором, разбомбив базу боевиков в Восточной Гуте под Дамаском, пишут арабские СМИ.

Источники отмечают, что на базе, где проходили переподготовку "бывшие" боевики, находились их американские инструкторы. Российский Су-57 нанес удары по позициям исламистов, на которых находились десятки американских военных, тренировавших боевиков, в том числе и для совершения провокаций против правительства Сирии.

Арабские СМИ отмечают, что авиаудар российских ВКС был, скорее всего, "местью" за погибших российских бойцов из ЧВК "Вагнер", которые находились на позициях сирийского ополчения в момент авиаудара международной коалиции под Дейр-эз-Зором. Председатель "Лиги ветеранов военных конфликтов" полковник Андрей Трошев, которому приписывается руководство "вагнеровцами", заявил о 14 погибших россиянах, отметив, что все остальные вариации на тему потерь – "сказки" и "сопли". В МИД России также подтвердили информацию о потерях среди россиян, добавив, что проверка обстоятельств удара еще ведется. Стоит отметить, что, согласно разведданным, удар коалиции был спровоцирован мобильными отрядами запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), которые атаковали проамериканских курдов в регионе. Однако имеются также сведения о связях ИГ с курдскими формированиями.

Напомним, что накануне российская сторона поднимала вопрос о гуманитарном кризисе в Восточной Гуте, где террористы блокировали поставки продовольствия и лекарств мирному населению, не предоставляя возможностей даже для оказания медицинской помощи женщинам и детям. Пути эвакуации блокируются боевиками, которые позволяют пользоваться транспортным коридором только за вознаграждение. Кроме того, боевики объявили о стягивании сил под Дамаском для борьбы с сирийскими властями и развернули информационную кампанию против Башара Асада. В то же время США, несмотря на наличие в Восточной Гуте не одной, а нескольких противоборствующих группировок террористов, настаивали на продолжении переговоров с этими боевиками, давая им тем самым возможность сконцентрировать свои силы для ударов по сирийской столице. Накануне стало известно о предотвращенном в Дамаске крупном теракте – в городе подорвали "джихадмобиль". К счастью, человеческих жертв удалось избежать. Однако боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Дамаска из минометов.