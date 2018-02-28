Порошенко защитит ВСУ от российских снайперов
Украинский президент Петр Порошенко в ходе пресс-конференции в Киеве сказал, когда американское оружие приедет в Незалежную. По его словам, это произойдет через несколько недель, причем ожидается целый ряд поставок – начиная от стрелкового оружия и заканчивая средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, передает телеканал "112 Украина".
При этом Порошенко отметил антиснайперские комплексы, которые "особенно необходимы".
"Много украинских бойцов были убиты именно российскими снайперами на востоке нашей страны. И получение таких антиснайперских комплексов поможет нам значительно снизить количество погибших, а также повысить их безопасность. И особенно это важно на передовой", – сказал глава Украины.
Ранее украинские приборостроители представили на выставке "Оружие и безопасность – 2017" свой антиснайперский комплекс "Сыч". Согласно заявленным характеристикам, он выявляет оптические прицелы, камеры и другие объективы для прицеливания. А затем передает координаты снайперу. Работает "Сыч" как днем, так и ночью благодаря камерам инфракрасного диапазона.
Однако в ВСУ комплексом так и не заинтересовались, так как, видимо, рассчитывают на подержанные американские и свои акустические системы, которые определяют местоположение противника по звуку выстрела
Что привезут американцы, пока непонятно. Американские военные сейчас используют французские антиснайперские комплексы PILAR и "Бумеранг", разработанный в Пентагоне для военнослужащих в Афганистане. Последние ставят на боевые машины "Хаммер" и "Страйкер". Они также работают по звуку выстрела.
Но вряд ли в Донбассе такие сильно пригодятся. Как показывает боевой опыт, солдаты попадают под снайперский огонь прямо на позициях или на заданиях. А на линии разграничения особо на "джипах" не разъезжают, в основном ходят пешком.
Оптимальными были бы приборы лазерной локации, которые обнаруживают оптические прицелы, бинокли. Что-то вроде украинского "Сыча" – легкие переносные системы. Но не факт, что в ВСУ их дождутся от американцев. Все прояснится, как сказал Порошенко, через несколько недель.
Собчак и Жириновский устроили дебош в эфире
В ходе предвыборных дебатов между Собчак и Жириновским возникла потасовка
Стукач WADA пригрозил Кремлю
Информатор планирует разоблачить преследование Москвы
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы усилили слежку за людьми
- Балтийский НЛО утаил секрет
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина