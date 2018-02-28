Американцы помогут с оружием

Украинский президент Петр Порошенко в ходе пресс-конференции в Киеве сказал, когда американское оружие приедет в Незалежную. По его словам, это произойдет через несколько недель, причем ожидается целый ряд поставок – начиная от стрелкового оружия и заканчивая средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, передает телеканал "112 Украина".

При этом Порошенко отметил антиснайперские комплексы, которые "особенно необходимы".





"Много украинских бойцов были убиты именно российскими снайперами на востоке нашей страны. И получение таких антиснайперских комплексов поможет нам значительно снизить количество погибших, а также повысить их безопасность. И особенно это важно на передовой", – сказал глава Украины.

Ранее украинские приборостроители представили на выставке "Оружие и безопасность – 2017" свой антиснайперский комплекс "Сыч". Согласно заявленным характеристикам, он выявляет оптические прицелы, камеры и другие объективы для прицеливания. А затем передает координаты снайперу. Работает "Сыч" как днем, так и ночью благодаря камерам инфракрасного диапазона.

Однако в ВСУ комплексом так и не заинтересовались, так как, видимо, рассчитывают на подержанные американские и свои акустические системы, которые определяют местоположение противника по звуку выстрела

Что привезут американцы, пока непонятно. Американские военные сейчас используют французские антиснайперские комплексы PILAR и "Бумеранг", разработанный в Пентагоне для военнослужащих в Афганистане. Последние ставят на боевые машины "Хаммер" и "Страйкер". Они также работают по звуку выстрела.

Но вряд ли в Донбассе такие сильно пригодятся. Как показывает боевой опыт, солдаты попадают под снайперский огонь прямо на позициях или на заданиях. А на линии разграничения особо на "джипах" не разъезжают, в основном ходят пешком.

Оптимальными были бы приборы лазерной локации, которые обнаруживают оптические прицелы, бинокли. Что-то вроде украинского "Сыча" – легкие переносные системы. Но не факт, что в ВСУ их дождутся от американцев. Все прояснится, как сказал Порошенко, через несколько недель.