США опередили Россию на мировом рынке оружия

Москва, несмотря на санкции, исправно поставляет вооружение своим союзникам

Доля России на международном рынке вооружения сократилась за последние 4 года. Об этом сообщает Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI).

По их данным, с 2013 по 2017 г. оружейный рынок вырос на 10%. При этом крупнейшими экспортерами считаются США, Россия, Франция, Германия и Китай. Продажи этих стран в мире составляют 74%. Главными скупщиками оказались Индия, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Китай. На их долю приходится 35% продаваемого вооружения, говорится в докладе.

Соединенные Штаты продолжают удерживать первую строчку по поставке оружия. Кроме того, они увеличили свою долю на этом рынке на 4%. Россия, наоборот, сбавила темп и потеряла 4%.

Эксперт SIPRI Симон Веземан отмечает, что причина сокращения экспорта вооружения из Москвы кроется не в западных санкциях и угрозах, а в экономическом кризисе главных клиентов.

"Нам пока неизвестно о какой-либо крупной сделке с Россией, которая бы сорвалась из-за давления со стороны США", – цитирует его газета "КоммерсантЪ".

Веземан отметил, что Венесуэла из-за финансовых проблем стала закупать на 40% меньше оружия. По его мнению, вводимые Вашингтоном ограничения могут подорвать доверие союзников, которые отвернутся от него и станут вооружаться за счет Москвы.

Однако глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Кожин заявил, что государство перевыполнило план по экспорту.

"План этот, таким "старым советским языком", перевыполнен, не просто выполнен, а немножко даже перевыполнен. Это несмотря на беспрецедентное санкционное давление, которое и весь 2017 год было и еще больше усилилось в связи с принятием последнего пакета санкций", – сказал он в эфире телеканала "Россия-24".