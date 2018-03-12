Война КНДР и США началась полвека назад

Пентагон готовился накрыть Пхеньян ковровыми бомбардировками

В момент разрядки между КНДР и США, когда Ким Чен Ын в порыве великодушия даже пообещал открыть американское посольство в Пхеньяне, военные эксперты вспоминают события более чем 50-летней давности.

Тогда вооруженные отряды северных корейцев попытались ликвидировать так называемую демилитаризованную зону (КДЗ), оккупированную американскими войсками. Диверсионные группы Ким Ир Сена громили блокпосты южнокорейской армии и уничтожали джипы ВС США. Спецназ Ким Ир Сена, известный как "отряд 124", совершал дерзкие вылазки, наводя ужас на соседей и заокеанских гостей.

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Но 15 апреля 1969 г. произошло событие, которое поставило мир на грань новой большой войны. Два северокорейских МиГа сбили над Японским морем американский военно-транспортный самолет ЕС-121, который собирал разведданные. Все 32 человека, находившиеся на борту, погибли.





ЕС-121. Фото: wikipedia.org

Как пишет The National Interest, тогда Пентагон всерьез начал планировать ковровые бомбардировки КНДР с использованием от двенадцати до двадцати четырех бомбардировщиков B-52. Дорожка была, что называется проторенной. Те же самые самолеты уже ровняли с землей Вьетнам. Достаточно было поднять летающие махины с базы "Гуам" и задать им курс на Японию для дополнительной заправки. А затем и на Северную Корею.

Каждый бомбардировщик мог взять под крыло 108 бомб. Ядерных боеприпасов не предполагалось, но этого было достаточно, чтобы уничтожить основные стратегические объекты страны. При этом в рассекреченном документе указывалось, что присутствие бомбардировщиков B-52 у советских границ могло вызвать "неблагоприятную реакцию". Возможно, поэтому план так и не реализовали. Откуда СССР было знать, с какими бомбами полетят "пятьдесят вторые"?

Расправиться с Ким Ир Сеном призывал Конгресс. Председатель Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Мендель Риверс кричал с трибуны, что у Вашингтона может быть только один ответ – возмездие. И если необходимо использование ядерного оружия, пусть будет так.

Пентагон подготовил целый ряд возможных вариантов и представил их президенту и Совету национальной безопасности. По одному из планов американские самолеты должны были разбомбить аэродромы КНДР и затем наложить штраф на Пхеньян за сбитый самолет. Четыре авианосца – Enterprise, Kitty Hawk, Ranger и Hornet – были готовы выполнить это задание за двое-трое суток. Как и самолеты ВВС США, базировавшиеся в Японии, Южной Корее и на острове Гуам. Одной из главных целей стала военная база КНДР "Вонсан". По данным американской разведки, именно с нее поднялись в небо истребители, сбившие ЕС-121.

Был и другой вариант – "Сломанная сосна" (Fractured Pine). Предполагалось, что у берегов КНДР встанут на якорь два крейсера с зенитками "Талос", которые начали бы сбивать все самолеты Пхеньяна.





Но готовы были американцы и к самому крутому сценарию – полноценной ядерной войне. В Пентагоне разработали план Freedom Drop, что переводится с английского как "Капля свободы".

Базировавшиеся в Южной Корее истребители F-4 Phantom готовились сбросить ядерные бомбы B-61. Приказ ждали 24 часа в сутки. По рассказам пилотов, они стояли у своих самолетов по несколько часов, готовые в любой момент прыгнуть в кабины и взять курс на КНДР. Оперативности уделялось огромное внимание, так как в ядерной войне минута могла решить многое. В Пентагоне осознавали, что в войну может вмешаться СССР, поэтому собирались действовать максимально быстро.

Все эти возможные сценарии оказались на столе у президента Никсона, который принял в то время, пожалуй, одно из своих самых верных решений. Он не стал мстить северным корейцам, а просто усилил прикрытие самолетов-разведчиков. Глава США понимал, что еще одна война наряду с вьетнамской может привести к катастрофическим последствиям внутри страны. К тому же не привлекал Белый дом потенциальный конфликт с СССР, который к тому времени постепенно достигал ядерного паритета с США. Можно только гадать, как бы поступил в этой ситуации Трамп, лихо отбомбившийся по Сирии в прошлом году.

Кончилось все тем, что Ким Ир Сен в декабре 1969 г. приказал прекратить попытки поднятия вооруженного мятежа на юге страны. А Корея так и осталась разделенной на две части до сих пор.