Российский Ил-76 нарушил эстонский покой
Российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Эстонии, чтобы вручить дипломатическую ноту. На сей раз причина письменного обращения прибалтийского государства к нашему – предположительное нарушение воздушной границы Эстонии.
Как сообщает издание Postimees, сегодня, 12 марта, днем рубеж якобы пересек тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76. Воздушную черту судно "переступило" около острова Вайндлоо и целую минуту находилось на чужой территории. Эти сведения раскрыли в главном штабе Сил обороны Эстонии.
В ведомстве уточнили, что радиоответчик самолета находился в рабочем состоянии, однако эстонским диспетчерам не удалось поймать сигнал.
Между тем, Минобороны России опровергло данную информацию. В сообщении ведомства говорится, что "экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил совершил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область". "Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. В ходе полёта экипаж самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли", – цитирует Минобороны "РИА Новости".
В ведомстве отметили, что "полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля"
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