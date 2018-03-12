Российский Ил-76 нарушил эстонский покой

Военно-транспортный самолет целую минуту провел на чужой территории

Российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Эстонии, чтобы вручить дипломатическую ноту. На сей раз причина письменного обращения прибалтийского государства к нашему – предположительное нарушение воздушной границы Эстонии.

Как сообщает издание Postimees, сегодня, 12 марта, днем рубеж якобы пересек тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76. Воздушную черту судно "переступило" около острова Вайндлоо и целую минуту находилось на чужой территории. Эти сведения раскрыли в главном штабе Сил обороны Эстонии.

В ведомстве уточнили, что радиоответчик самолета находился в рабочем состоянии, однако эстонским диспетчерам не удалось поймать сигнал.

Между тем, Минобороны России опровергло данную информацию. В сообщении ведомства говорится, что "экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил совершил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область". "Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. В ходе полёта экипаж самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли", – цитирует Минобороны "РИА Новости".

В ведомстве отметили, что "полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля"



