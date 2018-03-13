Россияне выбирают названия ракетам Путина
На сайте Минобороны вовсю идет голосование, как в будущем величать новейшие стратегические вооружения страны. Ранее президент предложил россиянам самим выбрать названия, на что те с удовольствием откликнулись.
В итоге новую крылатую ракету неограниченного радиуса действия с ядерной установкой могут незамысловато окрестить "Нежданчиком". Пока он лидирует, но на пятки наступают "Пальмира" и "Ватник". А вот "Сталин" постепенно сдает, видимо, по политическим причинам. Среди аутсайдеров "Пурга", "Пустышь" и "Чебурашка". Но голосование продолжается, все еще может измениться.
В случае с беспилотным подводным аппаратом все намного очевиднее. Подавляющие число голосов за морским чудовищем "Кракен", а вот ранее лидировавший древнегреческий "Посейдон" опустился на третье место. Теперь он уступает легендарному "Язю" из знаменитого рыболовного видео. Также выделяются "Водяной", "Несмеяна" и "Шептун".
А вот в гонке на лучшее название для боевого лазерного комплекса сразу два лидера - "Офтальмолог" и "Вий". Их догоняет змей "Василиск" из кинофильма "Гарри Поттер", а еще недавно популярный "Зайчик" сильно сдал.
Как сообщают в Минобороны, на специальный сервис сайта заходило уже около миллиона пользователей, причем около трети – иностранцы. Посетители предложили 245 тыс. названий, после чего военные выбрали по полсотни наиболее популярных и выложили их на сайт. Голосование продлится до 16 марта.
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