Смерть предателям: как СССР наказывал перебежчиков

Шансов остаться в живых не было

Дело с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери в Великобритании не раскрыто. Лондон так и не представил доказательств причастности российских спецслужб к загадочной атаке. Тем не менее, история с отравляющим веществом "Новичкок" невольно напомнила о знаменитых ликвидаторах НКВД, которые находили предателей Советского союза везде, исполняя суровый приговор суда.

Пожалуй, самым громким было убийство Льва Троцкого в Мексике в 1940 году Завербованный советской разведкой участник Гражданской войны в Испании Рамон Меркадер убил революционера ледорубом. А затем, отсидев в тюрьме бежал в СССР, где был удостоен звания Героя Советского Союза.

К слову, перед этим провалилась первая попытка ликвидации Троцкого. Вооруженная группа из двадцати человек, облаченных в форму солдат мексиканской армии, ворвалась на территорию виллы бывшего наркома. Их пропустил завербованный НКВД охранник. Один из нападавших бросил в спальню Троцкого бомбу, но она не сработала. Тогда "мексиканцы" принялись расстреливать комнату из автоматов. Троцкому и его жене каким-то чудом удалось уцелеть. Но тогда был реализован план Б.

Не с первой попытки был устранен и один из лидеров Белого движения Петра Врангеля. Ряд историков полагает, что заразился туберкулезом в 1928 году он не просто так. По версии его родных, брата слуги генерала завербовали большевики, и тот отравил военачальника.

Врангель мог умереть и гораздо раньше. В 1921 году в Константинополе яхту "Лукулл", где проживал "черный барон", протаранил итальянский пароход "Адрия", шедший из советского Батуми. Но белого генерала с семьей на борту в тот момент не оказалось. Погибло несколько человек, также на дно пошли деньги и ценности врангелевской армии.

Петр Врангель. Фото: wikipedia.org

По данным, которые получил в 1923 году Максим Горький, к тарану яхты была причастна агент РККА Ольга Голубовская, известная в эмиграции как поэтесса Елена Феррари. В Гражданскую войну она воевала в тылу деникинских войск, а затем была переведена в разведку. Репрессии не пощадили Ферарри, в 1938 году поэтессу с орденом Красного знамени расстреляли.

Примерно в это время началась волна эмиграции бывших агентов НКВД за рубеж. Они поняли, что в СССР у них участь одна – расстрел или в лучшем случае лагеря.

Агент НКВД Игнатий Рейсс долгое время работал за рубежом. В 1927 году создавал разведывательную сеть в Великобритании, затем вернулся в Москву, чтобы уехать по заданию в Париж. В июле 1937 года его вызвали в Москву, но прекрасно осознавая, что это западня, Рейсс выступил в газетах с антисталинским открытым письмом, а затем с семьей бежал в глухую швейцарскую деревушку. Но уйти от НКВД его не удалось. В сентябре того же года его ликвидировала спецгруппа под руководством майора государственной безопасности Сергея Шпигельгласа.

По данным советского разведчика Александра Орлова, непосредственным ликвидатором Рейсса был агент НКВД Борис Афанасьев. А помогал ему близкий друг и коллега – Владимир Правдин.

А вот самого высокопоставленного предателя Советского союза чекисты наказать не успели. Начальник дальневосточного УНКВД Генрих Люшков в 1938 году, получив "приглашение в Москву", сдался "со всеми потрохами" японцам, после чего сдал всех советских агентов, которых смог. Затем подробно описал расположение военных объектов, складов, аэродромов и военных баз.

Чистка НКВД после побега Люшкова была жестокой. Все сотрудники, назначенные бежавшим комиссаров были арестованы и расстреляны. Не спаслись его жена и дочь – первую приговорили к высшей мере, вторую отправили в один из детдомов под чужой фамилией. Досталось и наркому внутренних дел Ежову, который по легенде, узнав о побеге Люшкова сказал: "теперь мне конец". Так оно впоследствии и получилось.

Генрих Люшков. Фото: wikipedia.org



Люшков прожил до лета 1945 года. Когда стало понятно, что Квантунская армия будет разгромлена, японцы сами избавились от своего информатора. Но даже если бы он сбежал, вряд ли бы его ждала долгая и счастливая жизнь.

Начиная с 60-х годов охота на предателей постепенно пошла на убыль. Многие перебежчики до сих пор здравствуют, например тот же Вил Мирзаянов или Владимир Резун, сотрудник женевской резидентуры, бежавший в Великобританию в 1978 году.

По мненнию экспертов, все они давно не представляют опасности для российских спецслужб. Как и Скрипаль, который мог быть полезен разве что британским бизнесменам, но точно не Ми-6. Поэтому и вызывает очень много вопросов версия причастности Москвы, которой совершенно не выгоден разразившийся скандал. Тем более, что только-только улеглась история с отравлением полонием Александра Литвиненко в 2006 году. Как известно, в смерти бывшего подполковника КГБ, завербованного британскими спецслужбами, Лондон обвинил Москву, хотя доказательств предоставлено не было до сих пор.



