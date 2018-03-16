Американцы испугались ядерного удара России

Вашингтон в панике из-за учений наших военных

Соединенные Штаты признались, что наращивание ядерного потенциала российской армией их сильно пугает. Об этом рассказал американский генерал в отставке Гарри Харрис во время выступления в Сенате.

По его словам, Россия не только развивает и модернизирует стратегические ядерные силы, но и постоянно проводит учения, в которых отрабатываются удары боеголовками по континентальной части США, передает РИА "Новости".

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Харрис утверждает, что бомбардировщики Ту-95 летают рядом с границей Америки и Канады для обучения и подготовки экипажа к будущей атаке. При этом наземные стратегические силы России также отрабатывают удары по Вашингтону и даже якобы проводят учебно-боевые пуски ракет в сторону Соединенных Штатов.

Страх у генерала вызывает и новое вооружение наших военных – две подводные лодки "Борей", которые оснащены баллистическими ракетами. Гарри Харрис считает, что страна значительно увеличила свою мощь и угрожает безопасности Вашингтона.