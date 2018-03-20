Загадочный прибор сбивает украинские беспилотники

Бойцы ВСУ винят Россию

Украинские разведчики обнаружили в Донбассе неизвестный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который блокирует работу беспилотников. Таинственный прибор обнаружили в разрушенных застройках. Его выдал фиолетовый отблеск, после чего квадрокоптер вдруг перестал слушаться оператора. Тем не менее разведчикам удалось заснять комплекс, а видеозапись полета опубликовала на своей странице в Facebook украинская волонтерская группа "Вернись живым".

Активисты и военные уверены, что это какая-то новая переносная часть одного из российских комплексов РЭБ или радиоэлектронной разведки. Опрошенные аэроразведчики заявили, что никогда раньше не видели ничего подобного, но вспомнили, что после того, как началось цветное мерцание, аппараты действительно становились неконтролируемыми.

Комплекс на видео практически не виден, светится только объектив некоего прибора. Теоретически это мог бы быть комплекс наподобие британского AUDS с оптико-электронным блоком, радиочастотным глушителем и радаром с электронным сканированием луча. Однако никакой аппаратуры на картинке не видно, только сиреневый объектив, который у неопознанного комплекса еще больше в диаметре, чем у британца. Возможно, систему удалось хорошо замаскировать в развалившихся постройках и виден только объектив.

О громоздких комплексах типа "Краснухи-4" не может быть и речи – она слишком большая. Равно как и о переносных "Гроза-Р" белорусского производства, тогда должен быть виден человек.

Систему, чем-то похожую на ту, что запечатлена на видео, разработала компания Airbus, ее описание есть на сайте производителя. Комплексы включают радары, инфракрасные камеры и радиопеленгаторы и способны захватить БПЛА на расстоянии 5-10 километров. Но если это похожее устройство, значит его основание спрятано в рухляди, но на видео это рассмотреть просто невозможно.