Реактивным танкам готовят новые ракеты

Но есть сомнение в полезности самих "восьмидесяток"

После того как Минобороны подписало контракт на поставку в войска единственных в своем роде газотурбинных танков Т-80, стало понятно, что их хотят сохранить, несмотря на всю критику этой машины.

Как известно, "восьмидесятку" ругают за громадный расход топлива в газотурбинной силовой установке. Поэтому тот же модернизированный Т-72Б3 оказался намного удобнее и экономичнее.

Тем не менее "Омсктрансмаш" получил контракт на модернизацию машины до уровня Т-80БВМ. На новом танке инженеры постарались сократить расход топлива, установив доработанный газотурбинный двигатель ГТД-1250. Кроме того, танк получил многоканальный прицел наводчика "Сосна-У". В планах оснащение машины комплексом активной защиты "Арена-М".

Как пишут "Известия", ссылаясь на источник в Минобороны РФ, Т-80 получит комплекс управляемого вооружения танков (КУВТ) "Рефлекс", который заменит КУВТ "Кобра". Эти советские системы ставились еще на танки Т-64, выпускаемые на Харьковском тракторном заводе, поэтому их якобы называют украинскими.





На самом деле никакого разделения нет. При СССР комплектующие танков выпускались как на российских, так и на украинских заводах. Никто не мог и предположить, что в будущем сотрудничество предприятий станет невозможным.

Ничего удивительного в том, что на модернизированные Т-80 поставят "Рефлекс", нет. КУВТ "Кобра" были разработаны еще в 70-х гг. прошлого века и морально устарели. Тульские комплексы управляемого танкового ракетного вооружения поступили в российскую армию в 1990-х и ставились на Т-80.

Система наведения у "Рефлекса" полуавтоматическая по лазерному лучу, а у "Кобры" по радиоканалу. Как рассказал "Утру" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, имевший дело с обеими системами, с "Коброй" работать сложнее. Хотя и та и другая зарекомендовали себя хорошо.

"Сложность "Кобры" заключалась в выборе диапазонов. Приходилось долго готовиться, выбирая частоты для танков, которые расположены близко друг к другу. В сжатые сроки нужно было проверять готовность", – вспоминает Мураховский.

С "Рефлексом" проще, недаром у этого комплекса такое название. Направленный на цель луч лазера поступает на приемник, установленный на ракете. А ориентирован он в сторону, противоположную цели, что обеспечивает высокую помехоустойчивость комплекса. Сегодня, когда в бою активно используются средства РЭБ, это очень важно. Технические характеристики обеих ракет практически идентичны.

Как сообщалось ранее, для модернизации танков Т-80 возьмут более сотни "восьмидесяток" со складов Минобороны. Изначально "апгрейд" не планировался, но затем планы поменялись. Некоторые эксперты полагают, что это было сделано для того, чтобы поддержать "Омсктрансмаш".

Надо признать, что у газотурбинной установки немало плюсов. Танк быстрый и приемистый, заводится в любых климатических условиях, не боится пыли и практически не глохнет.