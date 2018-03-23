Российская оборонка ответила на провокации

В ведомстве опровергли сообщения "Белых касок" и Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека

"Заведомой ложью" российское Минобороны назвало сообщения западных СМИ, которые пестрили информацией о том, что по жилым кварталам пригорода Дамаска самолеты ВКС России якобы палили "зажигательными бомбами". Опровержение выпустила пресс-служба ведомства.

"Российская авиация не наносит ударов по жилым кварталам Восточной Гуты и тем более не применяет, в отличие от возглавляемой США международной коалиции, зажигательных боеприпасов. Сообщения, распространяемые мошенниками на человеческом горе, – "Белых касок", а также британской так называемой "Обсерватории по правам человека в Сирии", – цитирует текст сообщения РИА Новости.

Его правдивость также подтверждают решившие покинуть Восточную Гуту представители группировок вооруженной оппозиции. Они направятся в зону деэскалации Идлиб.

"Поэтому слепая готовность отдельных европейских СМИ к цитированию любой лживой информации со ссылками на "Белых касок", в очередной раз вызывает недоумение", – возмутились в Минобороны.

Кроме того, в сообщении отмечается, что по словам опрошенных жителей Восточной Гуты, сердобольные добровольцы, призванные помогать мирному населению, не выполняют своих обязательств. Они сосредоточены только в районах, подконтрольных запрещенной в России террористической организации "Джабхат ан-Нусры".