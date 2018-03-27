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США размечтались о своей непобедимости

Фото: GLOBAL LOOK press/Caglar Ozturk
В Вашингтоне не сомневаются, что скоро их армия будет не по зубам всем остальным

Американская мечта о всемогущих войсках станет явью буквально через 10 лет. Именно тогда ей будет нипочем самый опасный враг. Об этом заявил американский министр армии Марк Эспер.

"В 2028 году мы будем готовы разместить военный контингент где угодно и когда угодно, мы сможем вести борьбу до решительной победы в обширном многодоменном конфликте с любым потенциальным противником, одновременно сдерживая другие страны и сохраняя способность воевать против нерегулярных вооруженных формирований", – цитирует министра Defense News.

Эспер не сомневается, что США непременно ждет триумф, во-первых, благодаря современному вооружению, применение которого будет сопровождаться блестящей тактикой. Она, в свою очередь, будет строиться "на новейшей доктрине ведения боевых действий". Во-вторых, мастерство и профессионализм военнослужащих армии Штатов достигнет небывалых высот. Способности американского солдата поразят весь мир и заставят завидовать ему. Ни в одной другой стране армия не сможет приблизиться к уровню военнослужащих США, подчеркнул министр.

К слову, чтобы цели, на которые замахнулся Вашингтон, были достигнуты, уже сейчас вносятся существенные изменения в доктрину, подготовку и организацию, а также системное обучение и комплектование Сухопутных войск.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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