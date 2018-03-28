Бойцов ЧВК "Вагнер" заметили во время вывода боевиков из Восточной Гуты
Вывод боевиков из Восточной Гуты проводят сирийские правительственные войска совместно с "российскими военными специалистами", сообщает Bousla. Издание "Регнум" опросило экспертов, которые склоняются к мнению, что на фото именно "вагнеровцы". На кадрах арабского издания бойцы славянской внешности одеты в камуфляжные ветрозащитные костюмы "Горка" расцветки "Марпат" с продовольственными сумками "Спецоснащение", на них разгрузочные жилеты 6Ш112 и оружейные ремни "ДОЛГ-М2" и "ДОЛГ-М3".
Но наиболее заметная деталь, которая говорит о том, что на снимках именно бойцы ЧВК "Вагнер", – это позывной, написанный на подсумке одного из бойцов.
"На подсумке одного из добровольцев на одной из фото можно заметить позывной бойца, написанный по-русски, – Аскольд, – отметил эксперт. – Все это вместе взятое указывает на участие в мероприятиях по освобождению Восточной Гуты бойцов частной военной кампании, известной как "ЧВК Вагнера", которая давно работает в Сирии".
В Восточной Гуте под Дамаском сосредоточены несколько группировок боевиков, одной из самых непримиримых в отношении к правительству САР является анклав запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра". Однако есть формирования, которые готовы принять условия правительства САР и покинуть Восточную Гуту в соответствии с соглашением с российским Центром по примирению враждующих сторон. В настоящее время этот район под Дамаском разделен на три части: центральную и южную боевики покинули, приняв условия сирийского правительства, которые были переданы через местных ополченцев. Однако населенный пункт Дума и его окрестности еще являются очагом сопротивления террористов.
Боевики продолжают покидать Восточную Гуту: исламисты ушли из Харасты и выходят из Арбина, Замалки, Хаззы, Джобара, Айн Тармы и других окраин Дамаска. Перед сирийскими военными и ЧВК "Вагнер" стоит непростая задача отделить завербованных обычных сирийцев, не совершавших военные преступления, от террористов "Джебхат ан-Нусры", которые планировали провокации и теракты в сирийской столице. Боевики, принадлежащие к так называемой вооруженной оппозиции в Сирии, отправятся в Идлиб, где обосновались их соратники.
Для "вагнеровцев" это не первая миссия подобного рода: они сражались под Алеппо, Пальмирой и в Хомсе, выслеживали террористов в Дейр-эз-Зоре, обучали сирийских ополченцев, занимались точечной зачисткой, обнаружением складов боевиков и путей поставок контрабандного оружия. В составе легендарной ЧВК "Вагнер" – отставники с боевым опытом, полученным в других горячих точках.
Понесшая большие потери в длительной гражданской войне Сирийская арабская армия нуждается в российских военных экспертах – советниках и инструкторах, чтобы сохранить своих бойцов и минимизировать урон для мирного населения. Восточная Гута имеет особое значение, так как пока боевики находятся в этом районе, Дамаск остается открытым для удара террористов.
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