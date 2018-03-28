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Сын Калашникова вышел из тени в лихие 90-е

Виктор Калашников. Фото: wikipedia.org
Но успел создать отличное оружие для спецназа

После смерти Михаила Калашникова, создателя легендарного автомата АК-47, Россия потеряла и его сына Виктора, который так же, как и его отец, посвятил себя оружейному делу. Несмотря на то что практически всю свою жизнь конструктор находился в тени своего знаменитого отца, для Ижевского машзавода он сделал очень многое.

В 1960-х гг., когда Виктор Михайлович пришел в бюро по разработке новых изделий, советское стрелковое оружие было уже надежным. Но все же далеким от идеального. Калашников-младший вел кропотливую работу, чтобы выявить целый ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность автоматов. В первую очередь АК-47, а затем АК-74 и АК-105.

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Он разработал ряд узлов и деталей, но, к сожалению, только на уровне изобретений. В 1970-е гг. главным на Ижевском машзаводе был все-таки Михаил Калашников. Отец подпустил сына лишь к разработке пулемета Калашникова с комбинированным питанием, когда подача патронов подается и магазинным, и ленточным способом. Оружие было испытано, но массовых поставок в войска так и не последовало.

Пулемет под наименованием "Тип-73", представляющий собой гибрид пулемета Калашникова с комбинированным питанием и чехословацкого Vz.52, прижился только в армии КНДР, где выпускался с 1973 года. И в наши дни эту модель можно встретить в Сирии и Ираке.

ПП-19-01 Витязь. Фото: wikipedia.org

Звездный час Виктора Калашникова наступил в начале 1990-х, когда вместе с сыном другого знаменитого советского оружейника Алексеем Драгуновым он разработал пистолет-пулемет для спецназа "Бизон". ПП-19 имеет так называемый шнековый магазин, который еще часто путают с гранатометом.

В магазин входит 64 патрона. Для сравнения, у АК-74 – 30 патронов. В конструкции магазина ПП-19 была использована ударопрочная пластмасса, что позволило снизить вес оружия. Весит "Бизон" порядка трех килограммов, есть возможность установки глушителя. Прицельная дальность 100-200 метров. Но в условиях городского боя больше и не нужно.

Характеристики "Бизона" оценили спецназовцы. Пистолет-пулемет и сейчас находится на вооружении ФСБ, а также спецподразделений МВД, ФСИН, ФСКН, ведомственной охраны.

9мм пистолет-пулемет ПП-19 Бизон. Фото: wikipedia.org

Позже на базе ПП-19 Виктор Калашников разработал пистолет-пулемет с уже традиционным магазином на 30 патронов – "Витязь". Изначально оружие предназначалось для спецназа внутренних войск России "Витязь". Но затем его взяли на вооружение и подразделения МВД, а позже и патрульно-постовой службы ГИБДД.

На "Витязь" можно установить оптический или лазерный прицел, фонарь. Удобная пистолетная рукоятка заимствована у АК-105 и изготовлена из полиамида.

Кроме того, Виктор Калашников участвовал в создании самозарядных охотничьих карабинов, выполненных на базе знаменитого автомата. Разработал по конкурсу блокировку ударника для карабина "Медведь-3". К слову, это оружие находилось в арсенале Леонида Брежнева, который, как известно, очень любил охоту.

Виктор Калашников мог бы сделать на "Ижмаше" гораздо больше. Однако главный автомат страны, а может быть, и всего мира, был детищем отца, который ревностно относился к своей разработке. Тем не менее Калашникову-младшему удалось сказать свое слово в оружейном деле и сделать существенный вклад в разработку российского стрелкового оружия.

Александр ИЛЬИН
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