Но установки у них пока не тянут

В Минобороны РФ передумали и не стали отправлять дизель-электрические субмарины "Лада" на Черноморский флот, где они могли бы составить компанию новеньким "Варшавянкам". Вместо этого "Санкт-Петербург" и "Кронштадт" войдут в состав Северного флота.

У подлодок непростое прошлое. В 2012 г. их судьба висела на волоске из-за проблем с энергетической установкой. Бывший главком ВМФ Владимир Высоцкий заявил, что флоту не нужны "новые мозги с оружием, которые сидели бы на энергетике Второй мировой войны". Лодка действительно оказалась малошумной и технологичной, но попросту не тянула.

Идея конструкторов заключалась в том, чтобы сделать энергетическую установку воздухонезависимой или анаэробной. Благодаря этому субмарина должна была значительно реже всплывать на поверхность для подзарядки аккумуляторов, чем та же "Варшавянка". Но это была первая попытка сделать такой двигатель, поэтому, видимо, что-то пошло не так.

После критики адмирала установку решили менять, а заодно и акустический комплекс, к которому тоже были нарекания. Последнюю проблему удалось решить, но с двигателями все оказалось сложнее. Их решили модернизировать, и судя по тому, что лодки все-таки запустили в серию, проблема решается.

Но пока "Санкт-Петербург" оснащен обычной установкой и используется как стенд для испытаний нового вооружения и оборудования. А вот на "Кронштадт" уже планируется поставить анаэробную установку. Но когда, пока неизвестно. Один из бывших подводников комментировать "Утру" дальнейшую судьбу проекта отказался, подчеркнув, что пока на лодке стоит обычный дизель-электрический двигатель. Видимо, испытания анаэробной установки продолжатся. А основную работу пока будут выполнять проверенные "Варшавянки" проекта 636.3. Вооружение и технические характеристики у них похожие.