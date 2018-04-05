Москва пошла на небывалую уступку Турции

С-400 привезут гораздо раньше

Россия пошла на "беспрецедентную уступку" и согласилась поставить Турции С-400 на год раньше. Зенитно-ракетные комплексы Анкара получит уже в июле следующего года. Хотя ранее планировалось, что это произойдет только в марте 2020-го.

Как пишет "КоммерсантЪ", вопрос переноса сроков поставки был один из ключевых в ходе переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. При этом высокопоставленный военный источник издания уточнил, что такая уступка в какой-то степени беспрецедентна, что свидетельствует о "высоком уровне отношений".

Ранее на пресс-конференции Владимир Путин заявил об отсутствии ограничений для передачи Турции технологий по С-400. Этот вопрос широко обсуждался в СМИ. Существовала даже точка зрения, что Анкара хочет получить все технологии комплекса, чтобы впоследствии наладить собственное производство, но Москва на это якобы не идет.

Однако российский президент эту версию опроверг. По его словам, каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет не существует и ограничений нет. А вопрос по поводу совместного производства передачи технологий находится не в сфере доверия или "какого-то политического взаимодействия". "Это исключительно коммерческие вопросы", – подчеркнул Путин.

Стоит отметить, что поставка С-400 в Турцию, входящую в НАТО, вызвала негативную реакцию США. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что комплекс не может быть интегрирован в систему ПРО НАТО. До этого Анкара безуспешно пыталась купить у Вашингтона Patriot Pac-3, однако американцы продавать комплексы туркам не спешат. Вашингтон не совсем устраивает жесткая политика Анкары на Ближнем Востоке, и в частности по отношению к курдам. Очевидно, что теперь турки получат С-400 раньше, чем Patriot.

Москва, в свою очередь, занимается разработкой нового ЗРК С-500. Однако проект засекречен, и об испытаниях ничего не сообщалось.