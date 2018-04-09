Война России и США в Сирии будет неизбежной

Эксперт прокомментировал заявление Дональда Трампа о решении нанести новый удар по арабской республике

Америка будет действовать в Сирии так же, как и Израиль – тестировать возможности российского ПВО ракетными ударами. Об этом заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По его словам, Соединенные Штаты ясно дают понять, что отрабатывают удар по системе госуправления Сирии, что, в свою очередь вынудит Россию отвечать той же монетой.

"Мы будем вынуждены массировано ответить на этот удар – как сбивая ракеты, так, возможно, пытаясь потопить их авианосцы. Мы не можем позволить, чтобы по Дамаску, где наши специалисты, был нанесен удар", – сказал эксперт в эфире радиостанции "Национальная служба новостей".

Он добавил, что боестолкновения РФ и США лишь вопрос времени.