Российские самолеты припугнули французский фрегат

Инцидент произошел в выходные дни

Бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-30 провели агрессивный маневр над французским фрегатом Aquitaine в Средиземном море, сообщает 10 апреля Ouest France.

Французские ВМС подчеркнули, что маневр был недружелюбным и опасным. Отмечается, что российский самолет, совершивший самый низкий проход, был вооружен.



Фрегат охраняет эсминец ВМС США Donald Cook, который 10 апреля подошел на 100 километров к сирийскому городу Тартус. Американский корабль вооружен крылатыми ракетами "Томагавк".

Donald Cook отправился в Сирию после совещания у президента Дональда Трампа, где тот заявил о готовности принять суровые ответные меры на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, сообщает The Wall Street Journal.