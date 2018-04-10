Российские самолеты припугнули французский фрегат

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Бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-30 провели агрессивный маневр над французским фрегатом Aquitaine в Средиземном море, сообщает 10 апреля Ouest France.
Французские ВМС подчеркнули, что маневр был недружелюбным и опасным. Отмечается, что российский самолет, совершивший самый низкий проход, был вооружен.
Фрегат охраняет эсминец ВМС США Donald Cook, который 10 апреля подошел на 100 километров к сирийскому городу Тартус. Американский корабль вооружен крылатыми ракетами "Томагавк".
Donald Cook отправился в Сирию после совещания у президента Дональда Трампа, где тот заявил о готовности принять суровые ответные меры на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, сообщает The Wall Street Journal.
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