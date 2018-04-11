Новый удар Трампа будет намного жестче прошлого

От президента ждут маленькой победоносной войны

Сорок восемь часов, который Трамп дал сам себе для обдумывания ракетного удара по Сирии, истекают сегодня вечером. Ранее американский президент отменил визиты в Перу и Колумбию, чтобы в "час икс" находиться в Вашингтоне. А европейское агентство авиационной безопасности (EASA) предупредило перевозчиков о возможных полетах ракет класса "воздух – земля" над Средиземным морем. Поэтому возможны периодические сбои в работе систем навигации и радиооборудования. В лучшем случае.

Тем временем США уже заручились поддержкой союзников – Франции, Саудовской Аравии, Катара и Великобритании. Хотя британский премьер Тереза Мэй и заявила в беседе с лидерами США и Франции, что Лондону нужно больше доказательств применения химоружия, чтобы принять участие в военном ответе. Об этом написала газета The Times.

По теме США ударят по Сирии с эсминцев и самолетов B-52

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, варианты "наказания" Асада лежат на столе президента. В Вашингтоне уверены, что ракетные удары будут намного мощнее, чем год назад, когда "Томагавки" потрепали сирийскую авиабазу "Шайрат". По мнению американских военных, прошлая бомбардировка не лишила Асада возможности вновь использовать химическое оружие, поэтому теперь нужно действовать жестче.

Однако проблема для Пентагона заключается в том, что после атаки американцев сирийцы перебазировали свои самолеты поближе к Хмеймиму и Латакии, под защиту российской системы ПРО. И теперь, если ВВС США решатся нанести авиаудары, часть летчиков может не вернуться назад. Но в Минобороны США могут на это пойти, так как одними "Томагавками" будет трудно обескровить авиацию Асада.

Газета The New York Times, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщила, что после прошлогоднего ракетного удара США обновили список целей в Сирии. Это ангары с самолетами, склады боеприпасов и командный штаб. Перед военными поставили конкретную задачу: чтобы бомбардировщики в будущем уже не смогли взлетать с аэродромов.

Пока США собирают военную группировку в Средиземном море. Два эсминца "Дональд Кук" и "Портер", как уже сообщалось, готовы выстрелить двумя десятками "Томагавков". В район предстоящих боевых действий в ближайшее время выдвинется авианосец "Гарри Трумен", с которого и может быть нанесен авиаудар. В Катаре базируются стратегические бомбардировщики B-52, которые могут нанести удар высокоточными крылатыми ракетами.

Также в Средиземном море курсирует американский десантный корабль "Нью-Йорк" с морскими пехотинцами. Впрочем, пока в Вашингтоне возможность сухопутной операции отрицают. Тем не менее, если в Сирии начнется открытая конфронтация с Россией, несомненно, будут задействованы все силы.

В Сенате очень много сторонников нанесения удара по Сирии. Как известно, после решения Трампа ударить по Шайрату его рейтинг резко возрос. По мнению аналитиков, если американский президент пойдет на попятную, это может серьезно пошатнуть его позиции.

Вместе с тем далеко не все разделяют точку зрения "воинственных ястребов". Так, сенатор Тим Кейн напомнил, что Трамп все-таки президент, а не король, и для того чтобы начать бомбардировки союзников России, ему понадобится одобрение Сената.

"Если он ударит по Сирии без нашего одобрения, что помешает ему бомбить ему Северную Корею или Иран?" – задает риторический вопрос сенатор.



