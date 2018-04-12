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Власти Индии затягивают переговоры с Россией по поставкам зенитных ракетных систем противовоздушной обороны С-400. Об этом рассказал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.
По его словам, все технические стороны контракта уже согласованы, однако в Нью-Дели никак не могут договориться с Москвой по цене.
"Переговорный вопрос по столь чувствительному вопросу, как цена, может занять время в связи с тем, что С-400 – новейшая, не имеющая аналогов в мире система, которая априори не может быть дешевой", – цитирует Дрожжова РИА "Новости".
При этом он надеется, что контракт подпишут уже в этом году.
О соглашениях по поставкам ЗРК С-400 "Триумф" объявили в октябре 2016 г., после переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Дальность поражения составляет 400 километров.
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