Российская армия пополнится новым "Змеем Горынычем"

Разработку нового вооружения завершат до конца 2018 года

Для армии РФ создадут новую установку разминирования. Тендер на сайте госзакупок разместило Минобороны.

Отмечается, что на разработку планируется потратить 75,38 миллионов рублей, передает "Интерфакс".

При этом в настоящий момент на вооружении российской армии стоит самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит", которую прозвали "Змеем Горынычем". Она проделывает специальные ходы в противотанковых минных полях во время боя.

Установку активно использовали в Сирии. Отмечается, что разработку по новому вооружению завершат до 10 ноября 2018 года.