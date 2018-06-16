Российская армия пополнится новым "Змеем Горынычем"

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Для армии РФ создадут новую установку разминирования. Тендер на сайте госзакупок разместило Минобороны.
Отмечается, что на разработку планируется потратить 75,38 миллионов рублей, передает "Интерфакс".
При этом в настоящий момент на вооружении российской армии стоит самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит", которую прозвали "Змеем Горынычем". Она проделывает специальные ходы в противотанковых минных полях во время боя.
Установку активно использовали в Сирии. Отмечается, что разработку по новому вооружению завершат до 10 ноября 2018 года.
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