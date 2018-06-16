Ми-17 удивил американцев

Российский вертолет оказался лучше аналога в Соединенных Штатах

Генеральный инспектор министерства обороны США утверждает, что американские вертолеты UH-60 Black Hawks значительно уступают российским Ми-17 в эффективности и обслуживании.

По его словам, UH-60 не обладает большой грузоподъемностью, что очень важно в условиях войны, передает портал Drive.

"Вертолеты Black Hawk не обладают такой грузоподъемностью как Ми-17 и нужно почти два вертолета Black Hawk, чтобы перенести груз одного Ми-17", – сказал он.

При этом он подчеркнул, что американские вертолеты не летают на больших высотах, что осложняет операции в Афганистане.

Соединенные Штаты планируют поставить 160 UH-60 Black Hawks в Афганистан.