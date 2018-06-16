Ми-17 удивил американцев

Здоровье
637 новости
Генеральный инспектор министерства обороны США утверждает, что американские вертолеты UH-60 Black Hawks значительно уступают российским Ми-17 в эффективности и обслуживании.
По его словам, UH-60 не обладает большой грузоподъемностью, что очень важно в условиях войны, передает портал Drive.
"Вертолеты Black Hawk не обладают такой грузоподъемностью как Ми-17 и нужно почти два вертолета Black Hawk, чтобы перенести груз одного Ми-17", – сказал он.
При этом он подчеркнул, что американские вертолеты не летают на больших высотах, что осложняет операции в Афганистане.
Соединенные Штаты планируют поставить 160 UH-60 Black Hawks в Афганистан.
Американский политик отчитал своих коллег
На плачевном результате сказалось состояние танка