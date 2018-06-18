США раскрыли свою ахиллесову пяту

Американский генерал выдал проблему национальной обороны

Слабое место военной мощи Соединенных Штатов – межконтинентальные баллистические ракеты. В этом признался глава Стратегического командования Пентагона Джон Хайтен.

По его словам, США необходимо рассмотреть всевозможные варианты, чтобы побороть свой главных страх. В первую очередь, заняться разработкой систем, которые смогут уничтожать ракеты потенциального врага еще до их запуска.

"Мы должны укреплять сотрудничество с союзниками, а также заниматься внедрением совместных проектов, направленных на эффективное взаимодействие для обеспечения защиты", – цитирует генерала The National Interest.

Хайтен озвучил "имена" основных "противников" – это Россия и Китай. Данные страны, по мнению генерала, создают неуязвимое оружие. Крылатые ракеты совместного производства и прочие российско-китайские разработки не берет даже система ПРО.