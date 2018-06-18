США создадут армию в космосе

У американцев появится новый вид вооруженных сил

Лавры российских воздушно-космических сил не дают спать президенту США Дональду Трампу. Глава Белого дома распорядился создать в Америке новый род войск. Правда, называться он будет, в отличие от российских ВКС, военно-космическими силами.

Новые войска станут шестым видом вооруженных сил США, передает CNBC.

"Наша судьба за пределами Земли – это не только вопрос национальной самобытности, но и вопрос национальной безопасности", – сказал американский лидер, выступая в Национальном космическом совете.

Решение президента пока никак не комментируют ни в Пентагоне, ни в ВВС США. Однако CNBC напомнил о том, что министр обороны страны Джеймс Мэттис ранее выступил против создания нового рода войск. Он пояснил, что подобное решение помешает работе по сокращению накладных расходов, а также будет препятствовать налаживанию взаимодействия между структурами вооруженных сил.

Впервые Трамп заговорил о создании новых войск в марте, назвав космическое пространство такой же областью боевых действий, "как земля, воздух и море". Он рассказал, что, обсуждая расходы правительства США и частные инвестиции в космос, в шутку придумал этот термин. Однако затем понял, что в этом есть смысл.

Напоминаем, что в настоящее время состав вооруженных сил США состоит из сухопутных войск, военно-морских сил, корпуса морской пехоты, береговой охраны и ВВС.