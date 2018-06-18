Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США создадут армию в космосе

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Kleponis
У американцев появится новый вид вооруженных сил

Лавры российских воздушно-космических сил не дают спать президенту США Дональду Трампу. Глава Белого дома распорядился создать в Америке новый род войск. Правда, называться он будет, в отличие от российских ВКС, военно-космическими силами.

Новые войска станут шестым видом вооруженных сил США, передает CNBC.

"Наша судьба за пределами Земли – это не только вопрос национальной самобытности, но и вопрос национальной безопасности", – сказал американский лидер, выступая в Национальном космическом совете.

Решение президента пока никак не комментируют ни в Пентагоне, ни в ВВС США. Однако CNBC напомнил о том, что министр обороны страны Джеймс Мэттис ранее выступил против создания нового рода войск. Он пояснил, что подобное решение помешает работе по сокращению накладных расходов, а также будет препятствовать налаживанию взаимодействия между структурами вооруженных сил.

Впервые Трамп заговорил о создании новых войск в марте, назвав космическое пространство такой же областью боевых действий, "как земля, воздух и море". Он рассказал, что, обсуждая расходы правительства США и частные инвестиции в космос, в шутку придумал этот термин. Однако затем понял, что в этом есть смысл.

Напоминаем, что в настоящее время состав вооруженных сил США состоит из сухопутных войск, военно-морских сил, корпуса морской пехоты, береговой охраны и ВВС. 

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Европа атакует Крым

ЕС снова ударил санкциями по полуострову

Кто подставил Путина: в Британии ищут виновников

Жители Соединенного Королевства все чаще сомневаются, что Скрипалей отравили по приказу Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей