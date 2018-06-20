Флот РФ усилился "Иваном Греном"

На большом десантном корабле подняли Андреевский флаг

Теперь БДК в составе Военно-морского флота России. Церемонию провели в Калининграде, на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь".

Уже миновали заводские ходовые и государственные испытания в балтийских водах, которые завершились 2 июня. Отлажена работа всех агрегатов, систем и узлов. Проверку прошли навигационные, радиотехнические средства и вооружение. "Иван Грен" будет нести службу среди десантных кораблей Северного флота, для защиты которого требуются еще "новобранцы".

"В этом году мы уже получили транспортное вооружение – "Могучий", "Эльбрус", ледокол "Илья Муромец", на заключительном этапе проводятся госиспытания ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Горшков". Это – очередной корабль, который уходит в состав сил Северного флота", – отметил замкомандующего Северным флотом по вооружению Юрий Трипольский, передают "РИА Новости".

Отмечается, что кораблестроители угодили заказчику, выполнив все требования и пожелания ВМФ. Он остался доволен пополнением. Этот "Иван Грен" прервал затянувшуюся паузу в возведении таких кораблей.

"Большинство мы заказывали в странах содружества, этот – первый, построенный собственными силами. Завод проявил настойчивость, мастерство, приобрел необходимые навыки, мы не сомневаемся, что следующий корабль будет сдаваться быстрее", – заявил заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Виктор Бурсук.

"Иван Грен" был заложен в 2004 году, и только в 2012 его спустили на воду. Это головной корабль проекта 11711 ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро", разработки которого служат для высадки десанта, могут перевозить технику и до 300 морских пехотинцев. Корабли единственного в мире проекта, где применяется неконтактная выгрузка "железа" и людей на необорудованное побережье с помощью понтонных средств, способны вместить более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Кроме того, БДК имеет транспортно-десантный вертолет Ка-29.

"К сожалению, его строительство выпало на непростые для государства годы, и вот он, наконец, построен. Пройдя череду корректировок, доработок, экспертиз, испытаний, корабль будет достойно представлять Военно-морской флот России", – подчеркнул Бурсук.

Корабль назван в честь вице-адмирала Ивана Ивановича Грена, ученого в области морской артиллерии. В годы Великой Отечественной он стоял во главе артиллерии морской обороны Ленинграда, а затем всего Балтийского флота.

"Это человек, который 46 лет свой жизни отдал службе в военно-морском флоте от юнги до вице-адмирала. Он был участником трех войн – гражданской, финской и Великой Отечественной", – пояснил приехавший на церемонию внук Грена Федор Ерохин.

Планируется, что флотилия РФ будет пополняться новыми экземплярами. Их разработка начнется уже в этом году. А к строительству на одной из российских верфей можно будет приступить после завершения примерно через два года.

Тем временем возведение БДК "Петр Моргунов" не прекращается на заводе "Янтарь". Первый серийный корабль проекта заложен в 2015-м, в конце мая этого года спущен на воду. и спущенного на воду 25 мая 2018 года.

В 1960-1970 годах "Янтарь" выпустил серию из 14 кораблей по проекту 1171, усовершенствованным аналогом которого является 11711.