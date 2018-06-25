Британцы пересядут на надувные танки

Технологию для накачивания воздушных замков адаптируют для военных целей

Великобритания использует новую военную единицу для дезориентации противника. Благодаря такому способу правительство также планирует замаскировать снижение военного потенциала. Об этом сообщается в статье журнала The Times.

На сегодняшний день численность солдат в британских войсках составляет 77 тысяч человек. Со времен Наполеона это самый низкий показатель. При этом данные исследования о боевом состоянии страны показали, что для успешного ведения военных действий на земле необходимо большее количество бойцов. Эксперты уверены, что новая "обманная тактика" компенсирует небольшие масштабы армии – говорится в материале.

Помимо надувных танков, правительство использует мобильные радиопередатчики, теплогенераторы, которые собьют с толку беспилотники противников. Также мобильные радиопередатчики, которые подадут ложные сигналы о местоположении армии.

По словам авторов работы, Россия и Соединенные Штаты уже используют такой "метод обмана вражеских систем".