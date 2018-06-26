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В этом списке украинец Ульян Левин, который ранее считался пропавшим без вести, а также его соотечественник Василий Муравко, армянин Ряхваер Симонян и Иван Смирнов. Последний обнаружен без документов. Его личность еще предстоит выяснить, отметили в пресс-службе Западного военного округа.
Его военнослужащие гвардейской Красносельской мотострелковой бригады проводили поисковые работы. 97 останков найдено в Выборгском районе Ленинградской области.
Поднятые красноармейцы из седьмой стрелковой дивизии седьмой армии Северо-Западного фронта. Они жертвы советско-финской войны. Пали в ходе ожесточенных лесных боев неподалеку от "Линии Маннергейма" в феврале 1940 года, сообщает FlashNord.
С воинскими почестями тела солдат предадут земле, в последствии в месте захоронения появится мемориал.
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