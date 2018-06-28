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Немецкий корабль подорвал себя

Фрегаты типа Саксония. Фото: wikipedia.org
Американский снаряд дал сбой и поджег судно

Немецкий корабль типа F124 Sachsen во время учений ПВО неудачно выстрелил. Зенитная ракета американского производства не покинула пусковую установку и взорвалась в ней. Сразу же начался пожар.

Через некоторое время его удалось потушить, в результате никто не пострадал. В Сети появилось видео происшествия.

В ВМС Германии отметили, что ракету до выстрела тщательно проверяли и специалисты не нашли каких-то проблем. При этом корабль получил серьезные повреждения и теперь отправится на ремонт, передает РИА "Новости".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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