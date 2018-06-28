Немецкая армия разваливается

Берлин страдает из-за зависимости от США

Начальник штаба ВВС ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхартц признал, что немецкая армия находится в плачевном состоянии и в случае войны не сможет помочь европейским странам.

По его словам, боевые самолеты не соответствуют требованиям и нуждаются в ремонте.

"Самолеты не используют из-за того, что не хватает запчастей, или даже многие из них уже сняты с производства", – цитирует его агентство Reuters.

Герхартц потребовал от властей увеличить бюджет расходов военного ведомства. Он уверен, что это позволит значительно повысить боевую пригодность самолетов, а также модернизировать вооружение.

Военный эксперт Александр Жилин считает, что причина развала немецкой армии кроется в контроле над страной США, передает РИА ФАН.

"На территории Германии находится 300 военных объектов Соединенных Штатов! О каком суверенитете здесь может идти речь? Европа смирилась с ограничениями взамен на так называемую безопасность", – сказал он.

Жилин утверждает, что когда немцы выйдут из-под американского гнета, то им придется обратиться к России, так как только у нас есть самые современные самолеты, которые укрепят обороноспособность государства.

"Американцы, конечно, будут "впаривать" свой F-35, но это дорогущий, сырой аппарат, который создавался для того, чтобы отмыть деньги", - добавил он.