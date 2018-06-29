В Вашингтоне считают, что противостояние между двумя державами неизбежно

Начальник военной разведки США Роберт Эшли, утверждает, что в "ближайшем будущем" конфликт между Россией и Америкой выльется в войну. Однако она развернется не на Земле, а в космосе.

По его словам, к противостоянию присоединится и Китай, однако чью сторону выберут правители Поднебесной неизвестно. Эшли отметил, что есть неопровержимые доказательства того, что Москва и Пекин ведут разработку мощного космического оружия, пишет газета Daily Mail.

"Технология разрабатывается прямо сейчас. Это произойдет в ближайшем будущем", – добавил он.

При этом, по мнению американского начальника разведки, Россия уже совсем скоро сможет перехватывать спутники как с наземной, так и с космической позиции, передает "Газета.ру".