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Белоруссия отвернулась от России

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
Минск отказался размещать военную базу Москвы

Расположение армии около государственных границ повышает уровень опасности, считает дипломат страны-партнера. Посол Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что вопрос создания российской базы на их территории не актуален. По словам представителя дипмиссии, тема давно минувших лет просто-напросто "ушла".

"Данная мера не несет непосредственной угрозы для Белоруссии, но, как и любая военная активность у наших границ и увеличение числа войсковых контингентов, повышает уровень военной опасности", – резюмировал посол в интервью "РИА Новости".

Почти три года назад президент РФ Владимир Путин дал отмашку на переговоры о размещении нашей авиабазы. Хотя еще в 2014 году в СМИ промелькнула информация о том, что на аэродроме под Бобруйском появятся российские истребители Су-27.

Белорусский коллега Путина Александр Лукашенко не раз подчеркивал нецелесообразность базы в республике им возглавляемой. Тем не менее там имеются военные объекты РФ.

В беседе белорусский посол также затронул идею поляков выделить в стране место для бронетанковой дивизии США, отметив, что на то их воля.

"Если Польша видит, что ее безопасность за счет этого возрастет, то она должна действовать с учетом своих национальных интересов, но в то же время и с учетом принятых международных правовых обязательств", – заключил собеседник агенства.

Оксана ПОДТУРКИНА
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