Курьезный случай произошел в Баку

Главным героем парада, прошедшего в Азербайджане в честь столетия вооруженных сил страны, стал украинский противотанковый комплекс "Скиф". Но, к сожалению, на фоне большого количества иностранной военной техники, стоящей на вооружении армии страны, он выделился отнюдь не своими характеристиками и мощью.

Внимание собравшихся привлекло то, что при вооружении комплексом бронетранспортеров Otokar Cobra военные установили контейнеры с ракетами задом наперед.

Курьезное видео с парада появилось в Сети.

Противотанковый комплекс "Скиф" производит киевская компания "Артем".