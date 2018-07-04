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Главным героем парада, прошедшего в Азербайджане в честь столетия вооруженных сил страны, стал украинский противотанковый комплекс "Скиф". Но, к сожалению, на фоне большого количества иностранной военной техники, стоящей на вооружении армии страны, он выделился отнюдь не своими характеристиками и мощью.
Внимание собравшихся привлекло то, что при вооружении комплексом бронетранспортеров Otokar Cobra военные установили контейнеры с ракетами задом наперед.
Курьезное видео с парада появилось в Сети.
Противотанковый комплекс "Скиф" производит киевская компания "Артем".
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