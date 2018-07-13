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НАТО объявили войну подлодкам РФ

Фото: pixabay.com
Экипажи натаскивают на русских

Недавно прошедший саммит НАТО обсуждал весь мир. Однако мало кто из СМИ написал, что накануне саммита в у берегов Норвегии прошли масштабные учения военно-морских сил НАТО, которых учили, как противостоять "распоясавшимся" русским субмаринам в Северной Атлантике.

Две дизельные норвежские подлодки сражались в неравном бою с превосходящими силами условного противника. В учениях Dynamic Mongoose участвовало 7 военных кораблей из Дании, Нидерландов, Польши, Испании и Турции. В том числе, несколько фрегатов.

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Участвовала в охоте и авиация – патрульные и противолодочные корабли ВВС Германии, Норвегии и США. По версии The National Interest, немцы и норвежцы обычно в таких случаях используют свои P-3 Orion американского производства, а вот Пентагон, разумеется, прислал более современные P-8A Poseidon, которые наиболее опасны для российских подлодок, так как обладает продвинутыми средствами радиоэлектронной разведки и внушительным арсеналом, включая противолодочные торпеды Mark-54.

Фото: wikipedia.orgВ НАТО уже неоднократно высказывали обеспокоенность в связи с активностью российских подлодок в Атлантике. Так, в прошлом году глава ВМФ РФ Владимир Корелев заявил, что в 2016 году российские подлодки суммарно провели в море 3000 дней. Это примерно 17-25 "автономок".

В 2017 году корабли НАТО три месяца следили за российской "Варшавянкой", о чем подробно писали зарубежные СМИ. В альянсе утверждают, что знали о каждом перемещении субмарины, которая проследовала из Северного моря в Средиземное. Хотя в российских СМИ называют модернизированную "Варшавянку" одной из самых малошумных в мире.

Как пишет The Wall Street Journal, в Северном море лодку вел голландский боевой корабль, а когда "Варшавянка" пересекала Ла-Манш, ее плотно "опекали" ВМС Великобритании. Испанский патрульный катер сопровождал лодку в Гибралтарском проливе, и наконец, уже в Средиземном море за субмариной следил американские эсминец.

Об этом не сообщали в Минобороны РФ, однако если верить НАТО и американским изданиям, Запад теоретически мог не допустить удара российской "Варшавянки" ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии. Но произошло непредвиденное: лодка начала игру в "кошки-мышки" с кораблями НАТО и в какое-то время в США начали опасаться, что "Варшавянка" может угрожать американскому авианосцу, который находился неподалеку.

Уже в апреле этого года "Таймс" написала, что "Варшавянка" якобы преследовала атомную британскую подлодку класса "Эстьют" в Средиземном море. Причем именно в тот момент, когда та  пыталась взять под прицел объекты в Сирии. 

После подобных инцидентов США резко увеличили число учений, на которых отрабатывается именно охота за российскими подлодками, причем не только атомными, но и дизель-электрическими. Столкновение с ними даже более реально, так как они уже участвовали в сирийской кампании, где происходит столкновение американских и российских интересов.


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Александр ИЛЬИН
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