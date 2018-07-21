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Ядерные бомбы США признали мелочью по сравнению с российскими

Снаряды РФ превосходят своих конкурентов на порядок

Россия обладает ядерным оружием в разы мощнее американского, выяснил портал SofRep, публикующий материалы бывших специалистов ЦРУ и Сил спецопераций.

 Эксперты сравнили ядерный арсенал США, России и Китая и пришли к выводу, что Америка отнюдь не лидер в этой компании. Китайцы имеют в распоряжении ракету "Дунфэн-31" силой примерно тысяча килотонн, а самый грозный ядерный снаряд США термоядерная B-53 обладает мощностью всего лишь девять тысяч килотонн. Безоговорочным лидером признали Россию.

"Если вы считаете, что мощность в девять мегатонн впечатляет, вы правы, но по сравнению с последним разработкой России МБР "Сармат", также известный как "Сатана-2", даже самая мощная ядерная бомба B-53 выглядит как мелочевка", – пишут авторы статьи.

Также в материале упоминается суперторпеда с подлодки "Статус-6", чья ядерная мощь оценивается в 100 мегатонн. Таким образом, две отечественных разработки превосходят американские аналоги в примерно в 5 и 11 раз.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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