Военные поставят на учет легковушки

Эксперты сомневаются в их полезности для армии

Минобороны РФ планирует изменить список транспортных средств, которые в случае объявления военного положения могут быть переданы армии.

Как пишут "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны, перечень автомобильной техники может быть изменен. И согласно новому приказу на учет могут поставить чуть ли не все гражданские легковые автомобили. А информацию о машинах, которые находятся в собственности юридических лиц, военным будет передавать в том числе налоговая служба.

По данным источника, изменения планируется внести в приказ от 2014 года. Согласно документу военные могут забрать транспортные средства категории L6 – квадроциклы, M2 – автобусы массой не более 5 т, кроме троллейбусов, М3 – автобусы массой более 5 т, N – грузовики, О – прицепы и транспортные средства повышенной проходимости, то есть внедорожники.

Но теперь в перечень могут включить и категорию М1, под которую подпадают все легковые автомобили. Пока проект приказа находится на стадии межведомственных согласований и проходит антикоррупционную экспертизу. В документ еще могут быть внесены изменения.

Впрочем, предпочтение все равно будет отдаваться внедорожникам УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 ("Патриот"). Машины у собственников могут забрать только на время, до тех пор, пока со складов в резерве не прибудут штатные автомобили. После этого транспорт якобы вернут владельцам, а собственникам даже выплатят денежную компенсацию.



Все это возможно, только если начнется война. В остальное время автомобили будут находиться на учете, и на каждый из них в военкомате будет храниться карточка технического состояния.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский сомневается, что гражданские легковые автомобили внесут в этот перечень, так как они не нужны армии и "от них только лишняя головная боль". Как рассказал "Утру" эксперт, даже в советское время на учет ставили только полноприводные автомобили, "Буханки" УАЗ-452, ЗИЛ-131. На "Жигули" никто не покушался.

Те же самые машины сейчас ставят на учет только юридические лица, а обычных автомобилистов этот вопрос никак не касается.



Тем не менее председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин уже высказал опасение в эфире радиостанции "Национальная служба новостей", что законопроект могли не доработать. По его словам, "приниматься это все должно не келейно", а с учетом мнения, в том числе автомобильного сообщества. И отдавать это все исключительно Минобороны совершенно неправильно.