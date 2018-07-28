США угрожают миру из космоса

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Американцы планируют разместить в космосе оружие, а также датчики для обнаружения пуска ракет. Об этом говорится в проекте военного бюджета на 2019 год.
Отмечается, что сенат требует "во что бы то ни стало" захватить космическое пространство и полностью его контролировать, даже если это не совпадает с национальной стратегией противоракетной безопасности, передает издание Drive.
При этом специальные датчики могут появиться уже в 2022 году.
В настоящий момент бюджетный проект на $716 миллиардов лежит и ожидает подписи на столе у Дональда Трампа.
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