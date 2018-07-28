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Т-72 станет мощней

Фото: wikipedia.org
Огневая мощь и подвижность машины будет в несколько раз выше

Боевой танк Т-72 планируют модернизировать. Об этом рассказали специалисты "Уралвагонзавода".

По словам заместителя генерального директора корпорации по спецтехнике Вячеслава Халитова, проект усовершенствования машины уже передали в Минобороны.

"Это легендарнейший танк-долгожитель, который живет с 70-х годов прошлого столетия. И не собирается заканчивать свою жизнь", – цитирует его РИА "Новости".

При этом Халитов не уточнил, что именно изменится в танке, однако он утверждает, что инженеры работают над повышением огневой мощи Т-72, подвижности и над другими характеристиками. По его мнению, соревнования по танковому биатлону позволяют оценить уровень техники и понять что можно совершенствовать дальше. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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