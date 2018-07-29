Особенно журналистов CNN впечатлил "убийца авианосцев"

На параде в честь дня ВМФ корреспондент американского телеканала был сильно взволнован. По крайней мере, такое ощущение оставил его чрезвычайно эмоциональный репортаж.

Демонстрацию новейшей техники он сравнил со спектаклем, призванным показать, что с Россией лучше налаживать отношения, а не портить.

"Думаю, что среди прочего русские показывают … сегодняшним парадом, демонстрацией морской мощи, что "вы должны понимать, что мы по-прежнему очень сильная военная держава", – цитирует ИноТВ слова Фреда Пляйтгена.

Журналист отметил, как много времени и денег наша страна потратила за последнее время на модернизацию вооруженных сил. Особенно его впечатлил флот. Репортер уделил отдельное внимание подводной лодке, которую окрестили "убийцей авианосцев", и кораблю-разведчику, который, несомненно, создан для того, чтобы бросить вызов НАТО.

Напомним, главный военно-морской парад состоялся сегодня в Санкт-Петербурге. Принимал его президент России Владимир Путин.