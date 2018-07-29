Здоровье
- Названа неожиданная причина быстрого старения
- 10 или 100: как мужчины врут о сексе
- Кремы от солнца оказались бесполезны
На параде в честь дня ВМФ корреспондент американского телеканала был сильно взволнован. По крайней мере, такое ощущение оставил его чрезвычайно эмоциональный репортаж.
Демонстрацию новейшей техники он сравнил со спектаклем, призванным показать, что с Россией лучше налаживать отношения, а не портить.
"Думаю, что среди прочего русские показывают … сегодняшним парадом, демонстрацией морской мощи, что "вы должны понимать, что мы по-прежнему очень сильная военная держава", – цитирует ИноТВ слова Фреда Пляйтгена.
Журналист отметил, как много времени и денег наша страна потратила за последнее время на модернизацию вооруженных сил. Особенно его впечатлил флот. Репортер уделил отдельное внимание подводной лодке, которую окрестили "убийцей авианосцев", и кораблю-разведчику, который, несомненно, создан для того, чтобы бросить вызов НАТО.
Напомним, главный военно-морской парад состоялся сегодня в Санкт-Петербурге. Принимал его президент России Владимир Путин.
Гражданам Украины на границе с Россией наглядно показали, куда нужно ехать в отпуск
Пользователи интернета заглянули в один из украинских учебников и узнали много нового