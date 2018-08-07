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Российское оружие оказалось бесполезным против Америки

Фото: GLOBAL LOOK press/ Russian Defence Ministry
Американцы нашли управу на наши современные ракетные комплексы

Командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен утверждает, что новейшее российское оружие не причинит никакого вреда стране.

По его словам, американцы за несколько десятилетий соорудили около 400 ракетных площадок по всему миру, которые надежно защищают Америку от любой угрозы, даже ядерной.

"Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции. Мы можем доминировать и отвечать на любую атаку, откуда бы она ни исходила", – цитирует его РИА "Новости".

Напомним, что во время послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин рассказал о разработке гиперзвукового оружия, а также о ракетном комплексе "Сармат" и авиационном комплексе "Кинжал". Все это вооружение не имеет аналогов в мире, однако американцы продолжают утверждать, что их стране ничего не угрожает.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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