Эксперты считают, что Москва никогда не нанесет удар и только запугивает Америку

Американский телеканал Fox News утверждает, что российское ядерное оружие не представляет никакой угрозы для США.

Отмечается, что ядерный арсенал предусмотрен только для обороны. При этом журналисты считают, что Москва никогда не нанесет первый удар, чтобы не развязать новую мировую войну. Даже если атака случится, то она будет малоэффективной, сказали эксперты.

Также телеканал указал на превосходство американского флота над российским.

"Из-за того, что у них слабее военный флот, они больше используют оборонную стратегию. Это дает им возможность компенсировать недостатки своей армии", – сказал военный эксперт Омар Ламрани.

Кроме того, Москва тратит на армию $69,2 миллиарда, а Вашингтон – $554,2 миллиарда. Специалист уверен, что если страны расторгнут договор "О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", то Кремль не сможет противостоять Белому дому в гонке вооружений.