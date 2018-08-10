Военные опровергли информацию о массовом отравлении солдат в Ленобласти

В пресс-службе Западного военного округа рассказали, что массового отравления солдат не было. Легкое кишечное расстройство получили 8 военнослужащих, купивших майонез за пределами части. Сейчас они вновь в строю

Девятого августа представители правозащитной организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" опубликовали информацию о массовом отравлении солдат воинской части №02511 (поселок Каменка Выборгского района Ленобласти). Число пострадавших в разных источниках варьировалось от 50 до 100 человек: "Правда, о точном количестве заболевших пока судить не можем. Готовим обращения военному руководству, и только после официальных ответов сможем узнать реальную картину. Обычно в таких случаях на место выезжают проверяющие из ЗВО, а в особо тяжелых ситуациях – из Минобороны", – сообщил юрист организации Антон Щербак. При этом информацию правозащитная организация получила от родственников солдат, пожелавших остаться инкогнито.

Также Щербак подчеркнул, что "реальную ситуацию помогут прояснить официальные ответы и проверки со стороны военного ведомства". Ответ не заставил себя ждать. "Распространенная 9 августа сего года информация в отдельных интернет-изданиях о якобы "массовом отравлении военнослужащих" одной из воинских частей в Ленинградской области не соответствуют действительности", – заявили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Это подтвердили и сами военнослужащие. "За время моей службы массовых отравлений в части не было", – заявили несколько опрошенных солдат.

Также в пресс-службе ЗВО пояснили, что в медпункт обратились всего восемь военнослужащих с признаками легкого кишечного расстройства. Они почувствовали недомогание после того, как употребили в пищу приобретенный за территорией воинской части майонез. В ходе медицинского осмотра им была оказана помощь и выданы лекарственные препараты, при этом госпитализация не потребовалась ни одному из солдат. Сейчас они выполняют свои служебные обязанности в обычном режиме. Командование воинской части, в свою очередь, проводит работу по установлению места приобретения военнослужащими некачественного товара.

Напомним, что после реформы Вооруженных сил РФ организация питания была передана профильным гражданских фирмам на основании конкурсного отбора. Наряд по кухне был упразднен, а за приготовление еды взялись профессиональные повара. При этом в воинских частях был организован "шведский стол": солдаты сами выбирают из нескольких вариантов супов и горячего с рыбой или мясом, а также напитков. Кроме того, в частях организованы салат-бары, где военнослужащие могут взять свежие овощи, соусы и закуски. Сами солдаты отметили, что больше всего им нравятся солянка, биточки с макаронами, курица с гречневой кашей и соки.