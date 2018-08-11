Казахстан отказался от военной помощи США

Астана не стала ссориться с Москвой

Глава казахского МИД Кайрат Абдрахманов рассказал, что Астана отказалась размещать военные базы на Каспии.

По его словам, журналисты не знают правду о транзите американских невоенных грузов через страну. Он отметил, что речь идет о коммерческих железнодорожных перевозках нелетальных грузов, необходимых для продолжения операций в поддержку правительства Афганистана, передает РИА "Новости".

"Сохраняются все модальности, аналогичные условиям, предусмотренным в соглашении, действовавшем между Россией и США. Речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии", – добавил Кайрат.

При это он подчеркнул, что 12 августа в Актау подпишут конвенцию, согласно которым на Каспийском море не должно быть военных.