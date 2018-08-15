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Британцы перехватили российские Су-24 во время учений

Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova
Шесть истребителей подкрались к границам НАТО, утверждают в Великобритании

Военная авиация Соединенного Королевства поймала с поличным бомбардировщики РФ. Как сообщили в ВВС Великобритании, шесть российских Су-24 чуть не нарушили воздушную границу натовского пространства.

Поэтому британским истребителям пришлось сопроводить их над акваторией Черного моря. В результате разлетелась информация, что две машины Eurofighter Typhoon перехватили Су-24 РФ, передает РИА "Новости".  

На что в российском военном ведомстве ответили, что наша морская авиация действительно выполняла учебные полеты, но среди четырех их участников не было ни одного Су-24. Кроме того, она беспрекословно соблюдает международные правила использования воздушного пространства.

В Минобороны также отметили, что самолет стран альянса был замечен приблизительно в 30 км, однако держался на расстоянии от российской авиации.  

К слову, сопровождение наших истребителей британскими – дело привычное. Буквально несколько недель назад последние покинули базу Румынии, увидев в небе рядом с пространством НАТО наши бомбардировщики. А в мае англичане следовали над Черным морем за Ил-20.

Оксана ПОДТУРКИНА
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