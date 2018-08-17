Трампу не дали провести парад

США придумали свой День Победы

Военный парад, посвященный окончанию Первой мировой войны, который Трамп хотел провести 10 ноября в Вашингтоне, перенесли на 2019 год. По данным СМИ, многим сенаторам не понравилась цена вопроса – порядка $100 миллионов. Не вызвала энтузиазма в верхушке и сама затея Трампа

Дело в том, что до этого никакого парада по этому поводу США не проводили, хотя американцы воевали в 1917-1918 гг. на Западном и Итальянском фронтах, потеряв свыше 117 тысяч человек.

Как пишет The Washington Post, ссылаясь на свой источник, Трамп загорелся этой идеей, когда побывал на параде во Франции на Елисейских полях. Тогда он решил провести нечто подобное, чтобы отпраздновать военную мощь американского государства.

Но потратить на эти высокие цели деньги налогоплательщиков оказалось не так легко. Изначально в Белом доме заявляли, что парад обойдется всего в $10-30 миллионов.

Однако затем стоимость подскочила в несколько раз. Согласно документам Пентагона, в конце парада планировался полет "тяжелой авиации", а также показ военной техники, исключая танки, чтобы не нанести вред дорожному покрытию. Вероятно, поэтому стоимость резко возросла. Особенно недешево обходятся летные часы авиации, ведь летчикам еще нужны тренировки.

Внесли свою лепту и американские СМИ, назвавшие затею "пустой растратой". Им вторили сенаторы, общественные деятели, телеведущие и политики, которые называли затею Трампа "ребячеством" и откровенной глупостью. А также попыткой запугать Россию и Китай, которые проводят похожие парады.



В США последний такой парад состоялся еще при Джордже Буше в 1991 г. в честь свержения Саддама Хусейна.

Теперь парад в честь Первой мировой собираются перенести на будущий год. Однако его логично проводить именно в этом году, так как война окончилась 100 лет назад. Потому, скорее всего, в 2019-м парада не будет.

К слову, Россия, по данным РБК, заложила в бюджет на празднование Дня Победы 615 млн руб., или $9,5 миллионов. Была ли потрачена только эта сумма или еще были дополнительные расходы, не сообщается.