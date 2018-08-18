Британцы испугались активности российского флота

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Офицеры Королевского военно-морского флота испугались "высокой активности" российских субмарин в Атлантическом океане.
По словам капитана британского авианосца "Королева Елизавета", русские начали "хозяйничать" в Северной Атлантике, что угрожает стране.
"Российские субмарины действуют в Северной Атлантике намного активнее, чем когда-либо со времён холодной войны. И мы относимся к этому очень серьёзно", – цитирует его The Times.
Капитан подчеркнул, что в случае провокации англичане готовы ответить и защитят государство от угрозы. При этом командир "Королевы Елизаветы" Джерри Кид считает, что своей морской активностью Россия показывает "очевидные намерения".
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