Россия испытала самый тяжелый вертолет в мире

Обновленная версия Ми-26Т2В будет нарасхват за рубежом, уверены разработчики

Новая версия Ми-26Т2В успешно прошла испытания и скоро будет представлена на форуме "Армия-2018". Об итогах тестирования машины рассказали в пресс-службе "Вертолеты России".

"На летно-испытательной станции предприятия "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" состоялся первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2В, созданного для российских Воздушно-космических сил", – рассказал "Интерфаксу" представитель компании.

По словам директора авиационного кластера "Ростеха" Анатолия Сердюкова, Ми-26Т2В обладает более широким спектром использованиям отличие от своего предшественника. Экс-глава Минобороны уверен, что в будущем вертолет будет иметь спрос в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

В свою очередь, гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский отметил, что появившиеся в интересах российской армии технические новшества вертолета оказались правильным выбором. Тестовые полеты это подтвердили.

"Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку такой большой и сложной машины. Кроме того, значительно повышена живучесть вертолета за счет установки современного бортового комплекса обороны", – сказал Богинский.

Ми-26Т2В поступит в серию уже в следующем году. Машина поступит в распоряжение Минобороны по программе вооружения на 2018-2027 годы