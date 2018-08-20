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В России сделали Калашников для НАТО

Фото: flickr.com
Для этого "скрестили" два автомата

Теперь Украина и Грузия при своем стремлении в НАТО смогут покупать современное оружие у России. Если, конечно, захотят.

Как передает "Калашников media", на форуме "Армия-2018" концерн представит новый опытный образец автомата АК-308, сделанный под стандартный патрон НАТО 7,62x51.

Сообщается, что он выполнен на базе "сотой серии", а если быть точнее, АК-103 с элементами и узлами конструкции АК-12, принятого в этом году на вооружение российской армии. Вместимость магазина нового автомата – 20 патронов, масса пустых магазинов 4,3 килограмма. К АК-308 прилагается диоптрический прицел и складной, который регулируется по длине приклада. Внешне автомат чем-то напоминает американскую автоматическую винтовку.

Фото: kalashnikov.media

К слову, "Калашников" и раньше делал автоматы под патрон Североатлантического альянса. Например, тот же АК-103 существует в модификации под патрон 5,56х45 НАТО. Калибр принят на вооружение стран НАТО в 1980-х годах. Концерн уже достаточно давно производит оружие на экспорт.


Александр ИЛЬИН
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